رمضان: أبواق "زبالة" نسبت للسيسي كلاما مكذوبا عن القضية الفلسطينية

أشاد الإعلامي خيري رمضان، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر القمة العربية، المنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وقال رمضان، خلال تقديم برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، إن بعض الأبواق "الزبالة" قولته كلامًا مكذوبًا عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الرئيس السيسي لم يفرط في القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب مقدم برنامج "مصر النهاردة"، جميع الفصائل الفلسطينية بالإصطفاف خلف مشروع الدولة الفلسطينية، والكف عن الإقتتال الداخلي.