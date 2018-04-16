تسجيل الدخول

الوطن

رمضان: أبواق "زبالة" نسبت للسيسي كلاما مكذوبا عن القضية الفلسطينية

اليوم AM 07:27
كتب: شريف سليمان
رمضان: أبواق "زبالة" نسبت للسيسي كلاما مكذوبا عن القضية الفلسطينية

الإعلامي خيري رمضان

أشاد الإعلامي خيري رمضان، بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر القمة العربية، المنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وقال رمضان، خلال تقديم برنامج "مصر النهاردة"، المُذاع عبر التليفزيون المصري، إن بعض الأبواق "الزبالة" قولته كلامًا مكذوبًا عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن الرئيس السيسي لم يفرط في القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على رفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وطالب مقدم برنامج "مصر النهاردة"، جميع الفصائل الفلسطينية بالإصطفاف خلف مشروع الدولة الفلسطينية، والكف عن الإقتتال الداخلي.

 

 

أخبار متعلقة

"بعيدا عن الرسمية".. مأدبة عشاء تجمع السيسي وزعماء العرب بعد قمة القدس

"بعيدا عن الرسمية".. مأدبة عشاء تجمع السيسي وزعماء العرب بعد قمة القدس
محلل سياسي سعودي: السيسي صمام الأمان للجسد العربي

محلل سياسي سعودي: السيسي صمام الأمان للجسد العربي
"الرئاسة": السيسي يحضر غدا ختام تمرين "درع الخليج المشترك"

"الرئاسة": السيسي يحضر غدا ختام تمرين "درع الخليج المشترك"
دبلوماسي سابق يشيد بكلمة السيسي: مبادئ مصر لا تقبل الازدواجية

دبلوماسي سابق يشيد بكلمة السيسي: مبادئ مصر لا تقبل الازدواجية
أديب عن اصطحاب السيسي لوزير الإسكان بالقمة: "غالبا مرشح لمنصب كبير"

أديب عن اصطحاب السيسي لوزير الإسكان بالقمة: "غالبا مرشح لمنصب كبير"
أديب: السيسي تحدث بشكل واضح عن التدخل التركي والقطري في الشأن العربي

أديب: السيسي تحدث بشكل واضح عن التدخل التركي والقطري في الشأن العربي

التعليقات

القمة العربية الـ29

أحدث الأخبار

الأرصاد الجوية: موجة حارة لمدة يومين تنكسر الخميس

الأرصاد الجوية: موجة حارة لمدة يومين تنكسر الخميس

سكاي نيوز العربية: تنسيق بين الحوثي والقاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية

سكاي نيوز العربية: تنسيق بين الحوثي والقاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية

الأرصاد: طقس معتدل مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس معتدل مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

رمضان: أبواق "زبالة" نسبت للسيسي كلاما مكذوبا عن القضية الفلسطينية

رمضان: أبواق "زبالة" نسبت للسيسي كلاما مكذوبا عن القضية الفلسطينية

خيري رمضان: كلمة السيسي في القمة العربية كانت "جريئة"

خيري رمضان: كلمة السيسي في القمة العربية كانت "جريئة"

اختيارات الوطن

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

مسيحي راح يشتري فانوس رمضان خده ببلاش.. "محدش هيفرقنا عن بعض أبدا"

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

سوريا تتجاوز «العدوان الثلاثى» وتستعد لمعركة «جنوب دمشق».. ودول القصف تعود للدبلوماسية

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

"قمة الظهران".. حضور 16 زعيما وغياب 6 أبرزهم أمير قطر

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

كواليس أول قمة عربية: الملك عبدالله وقّع بـ"الروب" وقلم هدية للملوك

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

"لعلهم يفهمون".. رسالة بالعبري من الطفلة ندى للاحتلال: "أريد العودة"

الأكثر قراءة

عاجل