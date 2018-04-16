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الوطن

الأرصاد: طقس معتدل مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم AM 07:28
كتب: شريف سليمان
الأرصاد: طقس معتدل مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

طقس معتدل

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا. 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ33 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 20 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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