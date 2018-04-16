مصرع مدرس في حادث تصادم على طريق "أسيوط - سوهاج" الغربي

لقى مدرس مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية، كان يستقلها بسيارة ربع نقل على طريق "أسيوط - سوهاج" الغربي، أمام مدخل المدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقي اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوصول بلاغً لغرفة غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم عند المنطقة الصناعية بقرية الزرابي دائرة المركز.

وانتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "زكريا.أ" 55 عاما، مدرس بمدرسة أبوتيج الزراعية، توفي في أثناء نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتم التحفظ على الجثة في مستشفى أسيوط الجامعي، تحت تصرف النيابة.

وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.