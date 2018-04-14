مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب ثلاثة آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بطريق أسيوط القاهرة الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد زكريا سليمان، مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بتوك توك ووقوع وفيات ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف تبين تصادم السيارة رقم "ي.س.ج 5814" قيادة "علي.م.ع"، 55 عامًا، بتوك توك.

نجم عن الحادث مصرع "رضية عبدالمنعم علي" 50 عامًا، و"أحمد سالم"، 20عامًا، وإصابة كل من "محمد سيد عباس"، 19عامًا، و"جملات غيط حسن"، 35 عامًا، و"مي ناجح رجب"، 8 سنوات" بإصابات بالغة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم التحفظ على الجثتين بالمستشفى المركزي.

ورفعت آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.