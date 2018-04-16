وكيل "صحة السويس" يتفقد مصابي حادث كلية الثروة السمكية

تفقد الدكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، مصابي حادثة "طلاب كلية الثروة السمكية"، والذين وصلوا إلى المستشفى العام، مساء أمس.

واطمأن لبيب على صحة الطلاب من الدكتور أحمد صالح أخصائي عظام بالمستشفى، مشيرا إلى أن حالتهم مستقرة، وسيخروجون من المستشفى بعد استكمال علاجهم، وعددهم 9 طلاب، موؤكدا نقل حالة واحدة إلى مستشفى عين شمس، بناء على رغبة الحالة.

كان 10 طلاب بكلية الثروة السمكية في السويس تعرضوا للإصابة نتيجة لسقوط مركب خشبي عليهم، في أثناء تفقدهم بعض المناطق بالعين السخنة.