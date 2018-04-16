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الوطن

"الشهاوي": حديث السيسي بالقمة العربية حدد المخاطر المحيطة بالمنطقة

منذ 7 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الشهاوي": حديث السيسي بالقمة العربية حدد المخاطر المحيطة بالمنطقة

الدكتور وائل الشهاوي

قال الدكتور وائل الشهاوى أمين عام حزب "تحيا مصر"، إن "حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية، استطاع أن يحدد بدقة، كما تعودنا منه، التحديات والمخاطر المحيطة بالأمة العربية".

وأضاف "الشهاوي"، في بيان صادر اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في وصف المخاطر وخطورة تدخلات بعض القوى الإقليمية في شئون الدول العربية بشكل دقيق، كما أنه وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية الأمن القومي العربي والحلول العملية لإنهاء الأزمات في البلدان العربية.

وتابع أمين عام حزب "تحيا مصر"، أن الرئيس السيسي تحدث على أهمية وجود استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي لمواجهة التهديدات التي تواجهها الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وإعادة تأسيس العلاقة مع دول الجوار.

واستكمل "الشهاوي": "نتمنى أن ترى هذه الاستراتيجية النور قريبًا حتى يتم تسوية هذه المشاكل بطرق سلمية، والحفاظ على سلامة وصيانة مقدرات الدول مسؤولية كبيرة، حملتها مصر على عاتقها، لحماية عمقها الاستراتيجي، بدءا من دعم القوات المسلحة الليبية، مرورا بالسعي لحل الأزمة الفلسطينية، ودعم الشرعية في اليمن وسوريا".

وأكد "الشهاوي"، أن كلمة الرئيس السيسي عبرت عن مدى المسؤولية التى تحلت بها مصر في مجابهة الإرهاب الخارجي الذي تعاني منه الدول العربية، ومحاولة تصدي مصر لكل التنظيمات المسلحة من خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية.

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