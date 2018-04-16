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الوطن

تفاصيل المنح المجرية لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019

منذ 22 دقيقة
كتب: أميرة فكرى
تفاصيل المنح المجرية لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019

وزير التعليم العالي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر والمجر، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المنح التي تقدمها جمهورية المجر للباحثين المصريين في ظل العلاقات المثمرة والبناءة التي تربط بين البلدين.

وتلقى الوزير تقريرًا حول المنح المقدمة من المجر لأبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2019، في المجالات التي توفرها إحدى مؤسسات التعليم العالي المجرية المعتمدة سواء في الفنون أو العلوم، وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 30 أبريل الجاري، ويتم التقديم عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني www.scholarship.hu، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الروابط الإلكترونية الآتية:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-%20applicants

 http://tka.hu/international-programmes/4133/information-forapplications

علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنحة.

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