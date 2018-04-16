"صوامع أسوان" تستقبل 2601 طن قمح من المزارعين

قال المحاسب حسام العربي مدير عام التموين في أسوان، إن لجنة مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الزراعة، استقبلت حتى صباح اليوم، 2601 طن قمح في مراكز محافظة أسوان.

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، بتسهيل كل الإجراءات في أثناء الاستلام، لتفادي أي عقبات تعوق ذلك، لسرعة تخزينها بالصوامع المخصصة لها، بجانب المتابعة اليومية لاستقبال حصاد القمح للعام الحالي أولاً بأول، والذي بدأ مبكرا نظرا لارتفاع درجات الحرارة.

وأكد العربي، أنه تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور على مصيلحي تسلم الأقماح طبقا لضوابط محددة من أهمها الخاصة بالجهات التسويقية، وأماكن التخزين ودورة تداول واستلام القمح، بجانب دورة نقل القمح من مراكز التجميع إلى الصوامع والشون.