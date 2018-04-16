آمنة نصير عن "قومي للرجال": هيزيدهم جبروت.. والمشروع مجرد فرقعة

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، إن الإعداد لمشروع قانون لتنفيذ مجلس قومي للرجل، اتجاه لا يرتقي أن تؤخذ فيه الآراء فهي مجرد كلمات لا تسمو للفكر أو الرأي.

وأضافت نصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم» أن فكرة المقترح أو التقدم بالمشروع ماهو إلا "فرقعة" في وقت تحتاج فيه البلاد للعمل والتحدث بفكر أكاديمي وبحوث علمية وهو ما لم يؤخذ في الاعتبار عند الاعلان عن تشكيل مجلس قومي للرجل.

وتابعت نصير، أن تأسيس مجلس قومي للرجل ماهو إلا تزايد للجبروت وكسر ماحصلت عليه المرأة، وعندما تطرح مثل هذه الآراء والتي تريد أن تؤخذ دور أكثر من حجمها فيجب أن ننظر أولًا لماذ تم تأسيس مجلس قومي للمرأة، فكل حضارة قامت بالإساءة للمرأة.

وأكدت نصير، أن مشروع النائب عمر حمروش مبهم ولا يوجد اتجاهات واضحة أمامنا للأسباب الحقيقية وراء تأسيس المجلس، عندما نطرح أي طرح نبحث عن النتائج الواقعة على الرجل والمرأة، فهل سأل الدكتور عمر حمروش نفسه ما هي الظلمات التي تقع على الرجال.