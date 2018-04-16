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الوطن

ضبط تاجر بتهمة تهريب الشباب للدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية

منذ 18 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط تاجر بتهمة تهريب الشباب للدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية

صورة أرشيفية

تمكن ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل لقيامة بتهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية.

ووردت معلومات وأكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام "عبدالملاك. ث. ع"، 55 سنة، صاحب محل، مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، سبق ضبطه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطرق غير شرعية، وأنه يحتفظ بمسكنه بالعديد من المستندات التى تؤكد مزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته جواز سفر مصري باسم أحد الأشخاص وكمية كبيرة من صور ضوئية لجوازات سفر مصرية، وبطاقات تحقيق الشخصية، وشهادات ميلاد وشهادات دراسية لأشخاص مختلفين.

وبمواجهته أقر بقيامه بالإشتراك مع أحد الأشخاص "محدد وجار ضبطه" بمزاولة نشاط تهريب الشباب إلى الدول العربية والأوروبية بطريقة غير مشروعة، وبتطوير مناقشته اعترف بسابقة تورطه في واقعة تسفير عدد من الأشخاص بطريقة غير شرعية أواخر شهر أغسطس 2016 واختفائهم عقب ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 

 

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