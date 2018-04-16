تسجيل الدخول

الوطن

خالد فهمي: قمة الاقتصاد الأخضر فرصة لإبراز دور مصر في حماية البيئة

منذ 20 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
خالد فهمي: قمة الاقتصاد الأخضر فرصة لإبراز دور مصر في حماية البيئة

خالد فهمي

أكد خالد فهمي وزير البيئة، أن مشاركة مصر في  قمة الاقتصاد الأخضر، والمنطلقة غدًا الثلاثاء، من أبو ظبي، تعد فرصة جيدة لإبراز ما تقوم به من جهود لدعم تنمية الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار البيئي المستدام، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بتلك القضايا.

وتهدف القمة إلى عرض الفرص والتحديات المواجهة لصانعي القرار سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتناقش أهمية التطوير والمضي نحو اقتصاد مستدام وأفضل سبل التطوير وقياس الأثر المتوقع للتطورات الاقتصادية الجديدة خلال السنوات المقبلة بمنطقة الشرق الأوسط، وتركز القمة خلال العام الجاري على استكشاف المبادرات المستدامة ودعم القطاع الخاص والحكومي بالمعرفة والابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر المستدام.

وتقيم مجلة الإيكونوميست القمة برعاية وكالة أبوظبي للبيئة والتي تضم نخبة من المفكرين والخبراء من القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط والسياسيين ورجال الأعمال بهدف التحاور وبحث أهم الاتجاهات والتحديات وأفضل سبل الاستثمار بطريقة مستدامة ودعم النمو الأخضر، وتضم القمة أكثر من 350 مشارك من قادة الصناعة وصانعي القرار لمناقشة التحديات والفرص على المستوى العالمي لحماية البيئة.

أخبار متعلقة

الاقتصاد الأخضر والمحافظات الخضراء مشروع «السيسى» لتحديث مصر
مناقشة "الاقتصاد الأخضر" و"التنوع البيولوجي" بقصر ثقافة أسوان

مناقشة "الاقتصاد الأخضر" و"التنوع البيولوجي" بقصر ثقافة أسوان
وزير الصناعة: الترويج لمفاهيم الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتنا

وزير الصناعة: الترويج لمفاهيم الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتنا
"أوروبا للإعمار": برنامج الاقتصاد الأخضر في مصر يستفاد من خبراتنا

"أوروبا للإعمار": برنامج الاقتصاد الأخضر في مصر يستفاد من خبراتنا
"محلب" و"مميش" و"درويش" يشاركون في مؤتمر عن "الاقتصاد الأخضر"

"محلب" و"مميش" و"درويش" يشاركون في مؤتمر عن "الاقتصاد الأخضر"

التعليقات

أحدث الأخبار

محافظ القاهرة: سوق المنهل يضم 225 محلا وممنوع وجود بائع خارجه

محافظ القاهرة: سوق المنهل يضم 225 محلا وممنوع وجود بائع خارجه

"خارجية النواب" تدين الضربات العسكرية لسوريا: خرق لميثاق الأمم المتحدة

"خارجية النواب" تدين الضربات العسكرية لسوريا: خرق لميثاق الأمم المتحدة

"بورتو جروب" تتوقع 2.1 مليار جنيه إيرادات من مشروع البحر الميت

"بورتو جروب" تتوقع 2.1 مليار جنيه إيرادات من مشروع البحر الميت

23 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

23 ألف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

أرباح "ليفت سلاب مصر" تتضاعف 48 مرة خلال 2017

أرباح "ليفت سلاب مصر" تتضاعف 48 مرة خلال 2017

اختيارات الوطن

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

رمضان أحلى مع «صلاح»

رمضان أحلى مع «صلاح»

الأكثر قراءة

عاجل