خالد فهمي: قمة الاقتصاد الأخضر فرصة لإبراز دور مصر في حماية البيئة

أكد خالد فهمي وزير البيئة، أن مشاركة مصر في قمة الاقتصاد الأخضر، والمنطلقة غدًا الثلاثاء، من أبو ظبي، تعد فرصة جيدة لإبراز ما تقوم به من جهود لدعم تنمية الاقتصاد الأخضر وفرص الاستثمار البيئي المستدام، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بتلك القضايا.

وتهدف القمة إلى عرض الفرص والتحديات المواجهة لصانعي القرار سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، وتناقش أهمية التطوير والمضي نحو اقتصاد مستدام وأفضل سبل التطوير وقياس الأثر المتوقع للتطورات الاقتصادية الجديدة خلال السنوات المقبلة بمنطقة الشرق الأوسط، وتركز القمة خلال العام الجاري على استكشاف المبادرات المستدامة ودعم القطاع الخاص والحكومي بالمعرفة والابتكار في مجال الاقتصاد الأخضر المستدام.

وتقيم مجلة الإيكونوميست القمة برعاية وكالة أبوظبي للبيئة والتي تضم نخبة من المفكرين والخبراء من القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط والسياسيين ورجال الأعمال بهدف التحاور وبحث أهم الاتجاهات والتحديات وأفضل سبل الاستثمار بطريقة مستدامة ودعم النمو الأخضر، وتضم القمة أكثر من 350 مشارك من قادة الصناعة وصانعي القرار لمناقشة التحديات والفرص على المستوى العالمي لحماية البيئة.