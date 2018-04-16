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الوطن

البنك الزراعي بالوادي الجديد: تسليم مستحقات الفلاحين عقب توريد القمح

منذ 20 دقيقة
كتب: شرف غريب
البنك الزراعي بالوادي الجديد: تسليم مستحقات الفلاحين عقب توريد القمح

توريد محصول القمح بالوادي الجديد

قال سعيد هريدي مدير فرع البنك الزراعي المصري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، إنه جرى تسليم 35 ألف جوال فارغ للمزارعين على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، لتوريد القمح لنقاط التجميع والتوريد بالمراكز والقرى.

وأضاف هريدي، أن صرف مستحقات المزارعين من محصول القمح سيجري صرفها خلال 24 ساعة من التوريد، بالأسعار المعلنة وهي 600 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5، و585 جنيها لدرجة نظافة 23 درجة و570 جنيها لدرجة نظافة 22.5 درجة.

وأوضح مدير البنك الزراعي المصري بالوادي الجديد، أن إدارة البنك تتابع عمليات التوريد باستمرار، وأنه قد جرى تخصيص 8 شون في مناطق (مدينة موط، وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة، وشونة مدينة باريس، وشونة مدينة بلاط، وشونة مدينة الفرافرة، وشونة بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، وهنجر بمدينة الخارجة، وشونة منطقة البساتين مدينة الخارجة)، بالإضافة إلى صومعة منطقة شرق العوينات بطاقة تخزينية 60 ألف طن.

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