تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بإمبابة

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بإمبابة

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 15 يوما بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية.

وقررت نيابة إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية، وحرزت النيابة فردي خرطوش وطبنجتين مبلغ بسرقتهما.

وضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، المتهم "ح.ن" 44 عامًا، عاطل وبحيازته المضبوطات، وأُحيل إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

أخبار متعلقة

أمن الجيزة: ضبط 26 متهما بالإتجار في المخدرات بالمحافظة

أمن الجيزة: ضبط 26 متهما بالإتجار في المخدرات بالمحافظة
أمن الجيزة: ربة منزل تقتل طفل ابن سلفها لشعورها بالغيرة تجاه والده

أمن الجيزة: ربة منزل تقتل طفل ابن سلفها لشعورها بالغيرة تجاه والده
"أمن الجيزة": الحملات الأمنية مستمرة لضبط تجار المخدرات والخطرين

"أمن الجيزة": الحملات الأمنية مستمرة لضبط تجار المخدرات والخطرين
"أمن الجيزة" يضبط عاطلا بحوزته مخدرات في كمين بإمبابة

"أمن الجيزة" يضبط عاطلا بحوزته مخدرات في كمين بإمبابة

التعليقات

أحدث الأخبار

"الموسيقى العربية للتراث" في أوبرا دمنهور الخميس المقبل

"الموسيقى العربية للتراث" في أوبرا دمنهور الخميس المقبل

إخماد حريق في شقة بعقار بالوراق

إخماد حريق في شقة بعقار بالوراق

الأسد يصادق على عقد يسمح لروسيا باستخراج الفوسفات السوري

الأسد يصادق على عقد يسمح لروسيا باستخراج الفوسفات السوري

شريف إسماعيل: حريصون على التواصل مع العمال للاستماع إلى مطالبهم وحلها

شريف إسماعيل: حريصون على التواصل مع العمال للاستماع إلى مطالبهم وحلها

البحر الأحمر: الانتهاء من "تحلية مياه المجزر الآلي" بالشلاتين قريبا

البحر الأحمر: الانتهاء من "تحلية مياه المجزر الآلي" بالشلاتين قريبا

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل