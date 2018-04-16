منة فضالي: "تحت المطر" فيلم رومانسي.. وسامو زين من أعز أصدقائي

قالت الفنانة منة فضالي، إنها تستعد لبدء تحضيرات فيلمها الجديد "تحت المطر" خلال الأيام المقبلة، الذي تجسد فيه دور البطولة النسائية أمام المطرب السوري سامو زين.

وأضافت "منة"، لـ"الوطن"، أن أحداث الفيلم تدور في إطار رومانسي، يتخللها عدد من المغامرات المقرر تصويرها خارج مصر، وتحديدا في العاصمة المجرية بودابست، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع سامو زين، باعتباره واحدا من أعز أصدقائها، وكذلك الأمر بالنسبة للمخرج عبدالعزيز حشاد، الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل "اللص والكتاب" قبل أعوام عدة.

وأوضحت الفنانة، أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "براءة ريا وسكينة"، حيث تواصل تصويره داخل أكاديمية الفنون بمنطقة الهرم.

ويشارك في بطولة "براءة ريا وسكينة" لطفي لبيب، أشرف مصيلحي، شمس، شريف باهر، أحمد منير، من تأليف أحمد عاشور وإخراج عبدالقادر الأطرش.