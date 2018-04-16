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الوطن

فندق شهير بالأقصر ينفي إقامة حفل زفاف لدميتين

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
فندق شهير بالأقصر ينفي إقامة حفل زفاف لدميتين

دميتان- صورة أرشيفية

نفى مصدر مسؤول بفندق شهير بالأقصر، قيام المليونيرة البريطانية كلوديا براون، بإقامة حفل زفاف لدميتين على شكل دبدوبين، بمشاركة عدد كبير من أصدقائها، بحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام.

وأضاف المصدر، أن "كلوديا" مستاءة من الأخبار التي نشرت عنها، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يسمح الفندق بمثل هذه الأمور، كما نفى المصدر دفع المليونيرة 120 ألف دولار تكاليف الحفل، كما نشرت بعض المواقع.

كانت بعض وسائل الإعلام نشرت تقريرًا عن قيام مليونيرة بريطانية بإقامة حفل زفاف لدبدوبين بحضور عدد من أصدقائها جاءوا خصيصا من بريطانيا، وحجزت المليونيرة الجناح الذي أقام به من قبل، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته عارضة الأزياء، ومغنية الأوبرا الإيطالية كارلا بروني.

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