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الوطن

تجديد حبس 4 متهمين بتهمة خطف عامل وتصوريه عاريا في أكتوبر

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 4 متهمين بتهمة خطف عامل وتصوريه عاريا في أكتوبر

صورة أرشيفية

جددت نيابة ثانٍ أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حبس مهندس و3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف شاب وتصويره عاريًا وإجباره على توقيع 9 إيصالات أمانة على بياض، لوجود خلافات عائلية بين المجني عليه وشقيقه المتهم الأول، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي أشرف عليها اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بأنه في أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر للحالة الأمنية، فتناهى لسمعهم صوت استغاثة صادرة من سيارة، فتم مطاردتها وضبط مستقليها.

وأفادت التحريات التي أجراها اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والعقيد عصام نبيل مفتش مباحث أكتوبر، عن أن مهندسًا استعان بـ3 من أصدقائه واستدرجوا طالبا واختطفوه، ثم اعتدوا عليه بالضرب وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه عاريًا.

واعترف المهندس، أن الطالب هدد شقيقة زوجته بنشر صور فاضحة لها عبر شبكة الإنترنت، ما دفعه لاستدراجه وارتكاب الواقعة لمنعه من تهديدها.

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