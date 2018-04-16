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الوطن

تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة اختطاف موظف وسرقة 100 ألف جنيه في الوراق

منذ 12 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس 5 عاطلين بتهمة اختطاف موظف وسرقة 100 ألف جنيه في الوراق

صورة أرشيفية

جددت نيابة الوراق، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس 5 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، في الاتهامات المنسوبة إليهم باختطاف موظف وسرقة 100 ألف جنيه، بعدما انتحلوا صفة ضباط شرطة بمنطقة الوراق، وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة. 

كانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت غموض خطف وسرقة موظف على بعد أمتار من قسم شرطة الوراق.

وحسبما جاء في محضر الشرطة، فإن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين انتحلوا صفة ضباط شرطة، واحتجزوا الضحية في سيارة ميكروباص بحجة تفتيشه، واستولوا على 100 ألف جنيه، وتركوه في منطقة "باسوس" بالقليوبية، وفروا هاربين.

ووفق ما ورد في التحريات، التي شارك بالإشراف عليها اللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أنه بمجرد بلاغ من بكري عبدالحميد مندوب صرف بهيئة التأمينات بقيام شخصين بإنزاله من السيارة التي يستقلها بعد ادعاء أنهم رجال شرطة، وإجباره على استقلال سيارة ميكروباص بها 5 أشخاص عقب صرف 100 ألف جنيه من فرع البنك الأهلي في الوراق، واستولوا منه على المبلغ، وتحفظ عليهم.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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