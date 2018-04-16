الصين واليابان تتعهدان بـ"نقطة جديدة" لبدء العلاقات بينهما

تعهدت الصين واليابان، البلدان الآسيويان المتنافسان، اليوم، بإعادة إطلاق العلاقات بينهما "من نقطة جديدة"، وبتعاون وثيق وسط تحركات دبلوماسية حول تهديد كوريا الشمالية والتوترات التجارية العالمية.

ورحب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بضيفه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يقوم بزيارة إلى اليابان مدتها ثلاثة أيام، ودعا إلى تحسين العلاقات بين البلدين، وقال أن عليهما العمل معاً في مسألة كوريا الشمالية.

وقال آبي، إنه سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعي لنزع الأسلحة النووية بشكل كامل لا رجوع عنه في كوريا الشمالية، وأضاف: "نريد أن نتعاون مع الصين".

وتابع آبي: "نأمل في تطوير علاقات استراتيجية مفيدة لكل من اليابان والصين في مختلف المجالات".

وعقب لقائه آبي، صرح وانغ للصحافيين أن بكين ترغب في إطلاق التعاون الصيني الياباني من نقطة جديدة، من أجل التعاون في الطاقة والمالية والبيئة.

وتحاول طوكيو جاهدة الحفاظ على دور لها في سلسلة القمم التي ستعقد حول برنامج كوريا الشمالية النووي، والذي يرجح أن تلعب فيها الصين دوراً كبيراً.

وتسعى اليابان إلى استضافة اجتماع ثلاثي بين آبي ونظيره الصيني لي كيكيانغ ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

وقال أبي، إن الاجتماع سيعقد بعد "الأسبوع الذهبي" الذي يشهد سلسلة من الأعياد الوطنية التي تنتهي في 6 مايو.

كما يتم التحضير لزيارات ثنائية لآبي والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وعرضت الصين نفوذها الكبير على حليفتها المعزولة عندما استضاف شي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون وزوجته في بكين الشهر الماضي.

ومع استعداد مون وترامب كذلك للقاء كيم، تم تجاهل جهود اليابان للتواصل مع بيونغ يانغ.

وأوضح: "في الوقت الحالي فإن المسألة النووية حول شبه الجزيرة الكورية تحولت من أزمة كبيرة إلى مسألة نزع الأسلحة النووية"، مؤكدا دعوة بكين للتسوية السياسية والسلمية.

ولم يتطرق وزير خارجية اليابان تارو كونو وونغ بشكل خاص إلى سياسات التجارة الأميركية المقترحة وتطبيقاتها وتبعاتها التي لا تزال غير واضحة.

إلا أنهما أشارا إلى أن الاقتصاد العالمي تغير بشكل جذري خلال السنوات الثماني التي توقف فيها الحوار الثنائي.