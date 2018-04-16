تسجيل الدخول

الوطن

فليل يطالب بتدخل النواب للإفراج عن "سعدية".. وعبدالعال: الخارجية تتابع

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد يوسف
فليل يطالب بتدخل النواب للإفراج عن "سعدية".. وعبدالعال: الخارجية تتابع

د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب

طالب النائب بسام فليل عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بالتدخل لإنقاذ سيدة مسنة ألقي القبض عليها بالمملكة العربية السعودية، بتهمة حيازة مخدرات.

وقال فليفل، بالجلسة العامة اليوم، إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما خدعتها إحدى الشركات بالسفر للعمرة وجعلتها تحمل مخدرات إلى المملكة، ألقي القبض عليها، ووجه حديثه لعبدالعال: "أطلب منك التدخل شخصيا لإنقاذ تلك السيدة".

ورد رئيس المجلس: "وزارة الخارجية تتابع قضية السيدة سعدية، التي ألقي القبض عليها في المملكة العربية السعودية بتهمة حيازة مخدرات"، مؤكدا ضروة التدخل للإفراج عنها، مضيفا: "المشكلة كلها معروضة أمام القضاء السعودي وتتابع وزارة الخارجية نتائج التحقيقات".

أخبار متعلقة

الأمين العام لمجلس النواب يستقبل سفير "أذربيجان" بالقاهرة

الأمين العام لمجلس النواب يستقبل سفير "أذربيجان" بالقاهرة
بالصور| الأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره العراقي

بالصور| الأمين العام لمجلس النواب يلتقي نظيره العراقي
الحكومة تحيل قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف لمجلس النواب

الحكومة تحيل قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف لمجلس النواب
انتخاب "يو تي خيون" رئيسا جديدا لمجلس النواب في ميانمار

انتخاب "يو تي خيون" رئيسا جديدا لمجلس النواب في ميانمار

التعليقات

أحدث الأخبار

بالصور| تكريم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الطلابية بتعليم كفر الشيخ

بالصور| تكريم الطلاب المتفوقين في الأنشطة الطلابية بتعليم كفر الشيخ

"نبوءة عرافة".. آخر أسرار غرق "تيتانك"

"نبوءة عرافة".. آخر أسرار غرق "تيتانك"

اليوم.. عرض "مرايا الشتات" في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

اليوم.. عرض "مرايا الشتات" في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

ضبط 461 قضية مرافق وإشغالات و51 تموينية في الغربية

ضبط 461 قضية مرافق وإشغالات و51 تموينية في الغربية

بالصور| البابا تواضروس يستقبل أعضاء "الوطنية للانتخابات" بالكاتدرائية

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل