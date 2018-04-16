فليل يطالب بتدخل النواب للإفراج عن "سعدية".. وعبدالعال: الخارجية تتابع

طالب النائب بسام فليل عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بالتدخل لإنقاذ سيدة مسنة ألقي القبض عليها بالمملكة العربية السعودية، بتهمة حيازة مخدرات.

وقال فليفل، بالجلسة العامة اليوم، إن سيدة تبلغ من العمر 70 عاما خدعتها إحدى الشركات بالسفر للعمرة وجعلتها تحمل مخدرات إلى المملكة، ألقي القبض عليها، ووجه حديثه لعبدالعال: "أطلب منك التدخل شخصيا لإنقاذ تلك السيدة".

ورد رئيس المجلس: "وزارة الخارجية تتابع قضية السيدة سعدية، التي ألقي القبض عليها في المملكة العربية السعودية بتهمة حيازة مخدرات"، مؤكدا ضروة التدخل للإفراج عنها، مضيفا: "المشكلة كلها معروضة أمام القضاء السعودي وتتابع وزارة الخارجية نتائج التحقيقات".