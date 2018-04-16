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الوطن

"مستقبل وطن": لن نهدم كيانا فاعلا بالاندماج داخل حزب جديد

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد حامد
"مستقبل وطن": لن نهدم كيانا فاعلا بالاندماج داخل حزب جديد

أحمد الشاعر، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن

قال أحمد الشاعر، المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن"، إن ما يتردد عن اندماج الحزب مع أحزاب أخرى غير صحيح، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم هدم كيان قائم وفاعل أساسي في الحياة السياسية بالاندماج مع أحزاب أخرى، لكن نرحب بأي حزب آخر يريد أن يندمج تحت راية "مستقبل وطن".

وعن إمكانية دمج "مستقبل وطن" في ائتلاف "دعم مصر" حال تحولهما لحزب، أكد الشاعر، لـ"الوطن"، أن الحزب يمثل 80% من الائتلاف وليس من المنطقي الاندماج معه، مشيرا إلى أنه يستحيل وفق القانون والدستور تحول "دعم مصر" لحزب سياسي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأضاف أن الحزب يرحب بأي حزب يريد الاندماج معه فـ"مستقبل وطن" حزب قائم وله قواعده الشعبية وأنشط الأحزاب على الساحة في الشارع، ولن نهدم هذا الكيان بل سنعمل على نشاطه أكثر.

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