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الوطن

كواليس تصوير "الرحلة" في بيروت

منذ 47 دقيقة
كتب: خالد فرج
كواليس تصوير "الرحلة" في بيروت

المخرج حسام علي مع فريق عمل "الرحلة" في بيروت

سافر المخرج حسام علي وأبطال مسلسل "الرحلة"، المقرر عرضه في رمضان إلى بيروت لتصوير عدة مشاهد هناك، حيث يستغرق التصوير 10 أيام كاملة، بما يعادل 240 ساعة تقريبا.

وتجمع المشاهد كلا من باسل الخياط وريهام عبدالغفور ووليد فواز وحنان مطاوع، على أن تعود أسرة المسلسل يوم 19 أبريل الجاري.

وصور مخرج العمل في العديد من الأماكن بالعاصمة بيروت، لاسيما أن لبنان تتمتع بجو ومناظر خلابة، كما استقرت الشركات المنتجة للعمل بالاتفاق مع المخرج حسام على على اسم "الرحلة" ليكون الاسم النهائي للمسلسل.

وفى سياق متصل، انتهى حسام علي من تصوير 70% من أحداث المسلسل حتى الآن، ومن المقرر أن يكثف التصوير عقب عودته من لبنان.

مسلسل "الرحلة " قصة نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسام علي، وإنتاج مها سليم وأحمد سمير وتامر تمام.

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