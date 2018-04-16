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الوطن

"الأوقاف": لا مساس بأموال التبرعات في مكافآت القائمين على أعمال البر

منذ 46 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"الأوقاف": لا مساس بأموال التبرعات في مكافآت القائمين على أعمال البر

جابر طايع

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تدعو لعمل البر والخيرات من خلال الإنفاق على الأسر الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان الكريم عبر التبرعات المرسلة لها، مشددًا على أنه لا يتم صرف مكافآت أو نظير عمل للقائمين على أعمال الخير.

وأضاف "طايع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "العيلة"، وتقدمه الإعلامية جيهان منصور، عبر فضائية "الحياة"، أن الوزارة تنفق على القائمين على أعمال البر من بند المكافآت الموجود بالوزارة المساس بأموال التبرعات، كون الأموال تبرع بها أصحابها إلى فقراء مصر ويجب أن تصلهم دون أن ينقص منها شئ.

وتابع طايع: "الوزارة ترسل الأموال للمحتاجين دون أن نحمل أي تبرع أو مكافآت للعاملين بالوزارة.. حتى صكوك الأضاحي لم تحمل أي مكافأة لأحد من القائمين على العمل أو صرف أموال للإعلانات، لأن ذلك أموال للفقر يجب أن تصل إليهم دون أن تنقص أي شيء".

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