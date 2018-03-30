رئيس "القاهرة الجديدة": أولوية لشركات القطاع العام لتطوير المدينة

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز يتعامل مع كافة شركات القطاع العام والخاص في إنشاء مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج "بلدنا أمانة" المذاع عبر فضائية "ltc"، أن لديه مشروع "سكن مصر" لـ17 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، بتكلفة 8 مليار جنيه، لافتا إلى أن 56 شركة مقاولات سواء قطاع عام أو خاص قاموا بعمل تلك الوحدات.

وأشار، إلى أنه بالنسبة لمشروعات تطوير الطرق فمخصص لها حوالي 4 مليارات جنيه، مضيفا أن 18 شركة مقاولات تقوم بعمل تطوير لطرق القاهرة الجديدة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه يعطي أولوية كبرى لشركات المقاولات التابعة للقطاع العام للعمل على تطوير مدينة القاهرة الجديدة.