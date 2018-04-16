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الوطن

"مصر للطيران" تطرح تخفيضا 25% على تذاكر رحلاتها لبيروت

منذ 44 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
"مصر للطيران" تطرح تخفيضا 25% على تذاكر رحلاتها لبيروت

مصر للطيران "أرشيفية"

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تقديم تخفيضات على بعض رحلاتها بمختلف أنحاء العالم، حيث قدمت الشركة تخفيض 35٪ على رحلات بودابست للعملاء ممن يشترون التذاكر من الآن وحتى ٣٠ أبريل على أن يكون موعد سفرهم حتى يوم 10 يونيو المقبل، وخفضت الشركة 30٪ على أسعار تذاكرها لرحلات كوبنهاجن وفترة شراء التذاكر المخفضة  من الآن وحتى 8 يونيو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أنها تمنح  تخفيض 25٪ على  أسعار تذاكرها لرحلات بيروت على أن يستمر شراء التذاكر حتى 25 أبريل والسفر حتى 10 يونيو المقبل.

وقررت مصر للطيران تخفيضًا قدره 20٪ على رحلات كل من بانكوك و بومباي وتستمر فترة  شراء التذاكر المخفضة حتى 30 أبريل بينما السفر حتى 30 نوفمبر المقبل.

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