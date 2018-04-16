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الوطن

العثور على جثة داخل مقابر "البرشا" في ملوي

منذ 43 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
العثور على جثة داخل مقابر "البرشا" في ملوي

أرشيفية

تحفظت أجهزة الأمن في المنيا على جثة عامل، عُثر عليها داخل مقابر البرشا في مركز ملوي، وتبين أن شخص يعمل بمدرسة في مركز ديرمواس، تخلص منه بقتله بسبب واقعة نصب.

 تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير الأمن، إخطارًا من العميد عصام جمال، مأمور مركز ملوي، بالعثور على جثه وسط مدافن قرية البرشا، شرق مدينة ملوي.

بالفحص تبين أن الجثة لـ"محمد .ح" (31 عامًا - عامل) بإحدى محطات مياه الشرب والصرف الصحي بديرمواس، ومقيم بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، ومصاب بطلق ناري في الرأس تسبب في فتحه دخول وخروج.

بتقنين الإجراءات تبين أن مرتكب الواقعة "ر.ك"، (55 عامًا)، يعمل بمدرسة ومقيم بديرمواس، وتم إلقاء القبص عليه، وبمواجهته اعترف وبرر قتله لـ"المجني عليه" لأنه نصب عليه.

تحرر المحضر اللازم، وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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