الكنيسة تفتح الباب أمام الأقباط للتطوع بالخدمة في احتفالات "جبل الطير"

أعلنت مطرانية سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن فتح الباب أمام الأقباط الراغبين في الخدمة خلال احتفالات دير العذراء مريم بجبل الطير المقام سنويًا خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو المقبل.

وقالت المطرانية، في بيان لها، إن التقديم يتم عبر استمارة يمكن الحصول عليها من مقر المطرانية أو طبعها من على صفحة المطرانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن يتم تسليمها إلى مقر المطرانية مع صورة شخصية حديثة، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام استمارات التقدم هو 25 أبريل الجاري.

واشترطت المطرانية في الراغبين بالخدمة، إن يحصلوا على تزكية من أب الاعتراف الخاص بهم، وأن الخدمة تطوعية تشمل قيام المطرانية بتوفير وسائل انتقالا للراغبين إلى مقر الدير ذهابا وعودة يوميا، على أن تكون إقامة الراغبين في الخدمة بمنازلهم.

ويعد دير جبل الطير، مزار ديني يفد إليه أكثر من مليوني زائر سنويًا ما بين مسيحيين ومسلمين، وهو يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا، ويضم الدير، الواقع أمام مركز سمالوط، كنيسة "السيدة العذراء"، إحدى أقدم الكنائس الأثرية في مصر، وبداخلها "المغارة" التي اختبأ فيها "المسيح" طفلاً، وأمه "مريم" هربًا من الرومان، لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.