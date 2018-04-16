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الوطن

"التعليم": الوزارة انتهت من وضع مناهج رياض الأطفال للعام الجديد

منذ 25 دقيقة
كتب: ماهر هنداوى
"التعليم": الوزارة انتهت من وضع مناهج رياض الأطفال للعام الجديد

وزير التعليم

قالت دينا برعي مستشارة وزير التربية والتعليم للتقويم التربوي، إن الوزارة انتهت من وضع مناهج رياض الأطفال بصفيه وكذلك الصف الأول الابتدائي.

وأضافت دينا برعي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة التربية والتعليم، اليوم، للإعلان عن تفاصيل موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

وتابعت دينا برعي، أن الدراسة في المرحلة الابتدائية في النظام الجديد ستكون باللغة العربية، ويتم تدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية بدءا من المرحلة الإعدادية.

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