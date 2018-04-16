متصلة: كذبت على زوجي وأخفيت سيارته.. وجمعة يرد: "قولي له العربية بحَّ"

قالت متصلة ببرنامج "والله أعلم"، والمذاع على قناة "سي بي سي"، إنها أخفت سيارة زوجها المنفصلة عنه، وأخفت سيارته، بعد أن أبلغته ببيعها حتى لا يأخذها منها، متسائلة عن حكم الدين.

من جهته، قال الدكتور علي جمعة، "الكذب طول عمره حرام، مفيهوش فصال، انتي عملتي الحكاية وفوتيها، بتسألي ليه؟"، مؤكدًا أنه لا يجوز لها أن تكذب، ولكن من الممكن أن تستخدم ما اعتبره طريقة "التورية" وهو أن ترد عليه بقولها "العربية بح، مش موجودة وهو يفهم اللي يفهمه".

وبعد رده على السيدة وجه جمعة نصيحة للجمهور بقوله "بلاش نفتش في أنفسنا حتى لا نيأس، ولو وقعت تحت اضطرار خفّف المخالفة بقدر الإمكان عن طريق التورية".