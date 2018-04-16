محافظ كفر الشيخ يشدد على صرف مستحقات مزارعي القمح

شدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد القمح للشون والصوامع والهناجر والمنافذ، وتسهيل عمليات الصرف بجميع مراكز ومدن المحافظة مع عمل بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة، مكلفا بمراجعة تمهيد الطرق وتسهيل حركة المرور ومتابعة ذلك من خلال مركز للعمليات يتابع عمليات استلام الأقماح ميدانيا.

كما أكد المحافظ، على توفير عبوات "جوت" في أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها على المزارعين، وتسيير الحركة المرورية أمام الشون لمنع التكدس، فضلا عن عدم انتظار المزارعين كثيرا.