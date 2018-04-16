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الوطن

محافظ أسوان يختتم جولته التفقدية بوادي النقرة

منذ 43 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
محافظ أسوان يختتم جولته التفقدية بوادي النقرة

محافظ أسوان يختتم تفقده لوادي النقرة بوضع حجر أساس لمدرسة"الكرامة"

اختتم اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم، جولته التفقدية بوادي النقرة بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة الكرامة للتعليم الأساسي بتكلفة 9 ملايين جنيه وتضم 20 فصلا دراسيا، كما وضع محافظ أسوان حجر الأساس لإنشاء مركز شباب قرية الكرامة بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.5 مليون جنيه من أجل إتاحة الفرصة لأهالي القرية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية بالشكل المطلوب.

ورافق المحافظ في جولته كل من مديري التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، بالإضافة إلى المراقب العام لمشروعات وادي النقرة والصعايدة، فضلاً عن رئيس مدينة ومركز نصر النوبة.

 

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