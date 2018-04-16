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الوطن

طب جامعة القناة يحتفل باليوم العالمي للصحة

منذ 6 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
طب جامعة القناة يحتفل باليوم العالمي للصحة

التغطية الصحية الشاملة " احتفالية طب جامعة قناة السويس باليوم العالمي للصحة .

نظم قسم طب المجتمع، بالتعاون مع مركز التدريب في الصحة العامة والسلامة، برئاسة الدكتور أسامة عنتر، عميد كلية الطب، وأسرة EX Egypt الطلابية، بجامعة قناة السويس، احتفالية اليوم العالمي للصحة "التغطية الصحية الشاملة" بقاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى الجامعة.

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الجمهوري وأكدت الدكتورة أماني وحيد، رئيس قسم طب المجتمع، أن احتفالية القسم باليوم العالمي للصحة هي توعوية في مجالات متعددة وتضم محاضرات في اللياقة البدنية والارتقاء بالصحة ومحاضرة عن قانون التأمين الصحي الجديد.

وأشارت دكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه من واقع عملها في مجال الروماتيزم والتأهيل تمر عليها حالات مرضية كثيرة، ولا يفوتها الحديث مع المرضى عن التغذية السليمة والاهتمام بالنواحي النفسية.

 

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