قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أعضاء البنك الدولي من الدول وافقوا على استراتيجية التعليم الجديدة لمصر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وأولياء الأمور أيضًا رحبوا بالاستراتيجية الجديدة.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن قرض البنك الدولي لم يكن هدفنا عند وضع الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وأن الاستراتيجية مشروع دولة وليس وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

وتابع :"بدءً من سبتمبر 2018 سيتم تغيير منظومة التعليم في مصر من حيث المناهج والبنية التحتية".