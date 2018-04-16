تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم": بدء تطوير المناهج والبنية التحتية للمنظومة سبتمبر  لمقبل

منذ 41 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التعليم": بدء تطوير المناهج والبنية التحتية للمنظومة سبتمبر  لمقبل

طارق شوقي

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن أعضاء البنك الدولي من الدول وافقوا على استراتيجية التعليم الجديدة لمصر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وأولياء الأمور أيضًا رحبوا بالاستراتيجية الجديدة.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن قرض البنك الدولي لم يكن هدفنا عند وضع الاستراتيجية الجديدة للوزارة، وأن الاستراتيجية مشروع دولة وليس وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

وتابع :"بدءً من سبتمبر 2018 سيتم تغيير منظومة التعليم في مصر من حيث المناهج والبنية التحتية".

أخبار متعلقة

طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات

طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات
طارق شوقي: الحكومة تدرس دمج التعليم الأزهري للعام

طارق شوقي: الحكومة تدرس دمج التعليم الأزهري للعام
طارق شوقي: نبحث مع "الاتصالات" إعفاء المواطنين من تكلفة إنترنت التابلت

طارق شوقي: نبحث مع "الاتصالات" إعفاء المواطنين من تكلفة إنترنت التابلت
طارق شوقي: التابلت في نظام التعليم الجديد يوفر ثراء معلوماتيا للطلاب

طارق شوقي: التابلت في نظام التعليم الجديد يوفر ثراء معلوماتيا للطلاب
طارق شوقي: توقيع قرض البنك الدولي لدعم التعليم الجمعة المقبل

طارق شوقي: توقيع قرض البنك الدولي لدعم التعليم الجمعة المقبل

التعليقات

أحدث الأخبار

عادل ترك: مراقبة الطرق بشبكة كاميرات لتطبيق نظام النقل الذكي

عادل ترك: مراقبة الطرق بشبكة كاميرات لتطبيق نظام النقل الذكي

محلل سياسي سعودي: القمة العربية الـ29 الأنجح بين سابقاتها

محلل سياسي سعودي: القمة العربية الـ29 الأنجح بين سابقاتها

حبس 20 شخصا في مشاجرة بين مسلمين وأقباط ببني سويف

حبس 20 شخصا في مشاجرة بين مسلمين وأقباط ببني سويف

طب جامعة القناة يحتفل باليوم العالمي للصحة

طب جامعة القناة يحتفل باليوم العالمي للصحة

لمياء كامل ضيفة عمرو عبدالحميد على "تن".. الليلة

لمياء كامل ضيفة عمرو عبدالحميد على "تن".. الليلة

اختيارات الوطن

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

يشهده السيسي.. معلومات عن تمرين "درع الخليج" في السعودية بحضور 24 دولة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

مشاجرة زوجية: «أحمد» اتخانق مع مراته «نصرة» فولّع لها في الشقة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

«مارينا» تكافح إدمان المحمول: 275 يوماً خارج الخدمة

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية بنت بتوَّقف الشارع كله وهى بتركن: «انتبه.. أنا لسه تحت التمرين»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

حكاية غادة فى كل محافظة: طوف وشوف واحكى لنا على «فيس بوك»

الأكثر قراءة

عاجل