طارق شوقي: نظام التعليم الجديد يسمح للطلاب بأخذ الكتب معهم بالامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، إن مشروع التعليم المصري الجديد سيعتمد على تنمية مهارات الابتكار والفهم لدى الطلاب بعيدًا عن فكرة الحفظ والبحث عن الدرجات فقط، مشيرًا إلى أنه من المقرر تخريج أول دفعة من طلابه عام 2030.

وأضاف شوقي، في كلمة له بلجنة التعليم بالبرلمان: "إذا تم تطبيق النظام الجديد هانقول للطالب خد الكتب اللي عايزه معاك الامتحان، بس اعرف إنك لو مش فاهم مش هاتعرف تحل الامتحان، وبالتالي سنقضي على ثقافة الغش وتجميع الدرجات".

وأشار شوقي، إلى أن هناك تدمير يحدث للطلاب بزرع ثقافة الغش بداخلهم.