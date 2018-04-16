محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بتدشين معديتين نهريتين

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مهني مدير عام التعليم الفني، والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، الاحتفال بتدشين 2 معدية نهرية لصالح مديرية الطرق والنقل وبتكلفة 300 ألف جنيه.

فيما تم تخصيص إحدى المعديتين للعمل بمنطقة قرية فنارة العمدة على ترعة السويس التابعة لمركز ومدينة فايد.

وأكد المحافظ، أن المعدية الواحدة تشمل على 4 طوق نجاة ولم تستغرق مدة التصنيع أكثر من 45 يوما فقط وشارك في بناء المعديات طلاب قسم بناء السفن بمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية.