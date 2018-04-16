الأحد المقبل.. حفل رانية شعلان في بيت السناري

يستضيف بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بحي السيدة زينب بالقاهرة حفل للفنانة رانية شعلان وذلك يوم الأحد الموافق 22 أبريل 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً.

بدأت رانية مشوار الغناء منذ الرابعة عشر بالولايات المتحدة الأمريكية فى معسكر دولي بأغنية لسيد درويش كما شاركت مع فرق موسيقية عديدة مثل فرقة فتحي سلامة فى عدة حفلات.

استقلت رانية بحفلاتها، حيث بدأت في كتابة معظم أغانيها بنفسها بالإضافة لإجادتها العزف علي الجيتار والبيانو.

وتقدم الآن الفرقة التي تعمل بها أغاني من كلمات الشاعر أحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين.

هذا وتتميز شعلان بكون جميع أغنياتها من ألحانها ومن توزيع الفرقة التي تعزف معها، كما تقدم معها في هذا الحفل عازف الجيتار الفنان "محمد عبدالدايم".