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الوطن

الرياض تتوعد الحوثيين برد "موجع" إذا استهدفوها مجددا بطائرات بدون طيار

منذ 32 دقيقة
كتب: أ ف ب
الرياض تتوعد الحوثيين برد "موجع" إذا استهدفوها مجددا بطائرات بدون طيار

المتحدث باسم التحالف العسكري في اليمن

حذّر التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية المتمردين الحوثيين اليوم الإثنين، من رد "موجع" إذا حاولوا مجددا استخدام طائرات من دون طيار لشن هجمات ضد المملكة، متهماً إيران بتصنيع هذه الطائرات.

وكانت الرياض أعلنت الأسبوع الماضي تدمير طائرتين من دون طيار حاولت إحداهما استهداف مطار في جنوب السعودية، مشيرة إلى أنها اعترضت صواريخ بالستية في سماء المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي الإثنين، إنه في حال تكرر استخدام الطائرات من دون طيار "لاستهداف مواقع مدنية، فان الرد سيكون قاسيا ومؤلما وموجعاً".

وأضاف المالكي وقد وقف الى جانب بقايا طائرتين صغيرتين ان "النظام الايراني يقوم بتزويد الميليشيات الحوثية بقدرات نوعية تخص الارهاب"، بينها الطائرات من دون طيار.

ورأى كذلك إلى أن مطار صنعاء في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين تحوّل الى "ثكنة" حيث انه يضم "صواريخ وطائرات من دون طيار".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت بدورها ايران السبت بتصنيع الطائرات من دون طيار وتهريبها للمتمردين الحوثيين لاستخدامها في شن الهجمات ضد السعودية.

وبدأت المملكة على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا وفي مواجهة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.

وتنفي ايران دعم المتمردين بالسلاح، وتقول ان مساندتها لهم سياسية فقط.

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