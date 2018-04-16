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الوطن

"تعليم دمياط" تناقش الاستعدادات لامتحانات آخر العام

منذ 30 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
"تعليم دمياط" تناقش الاستعدادات لامتحانات آخر العام

"تعليم دمياط" يناقش الاستعدادات لامتحانات نهاية آخر العام

عقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، اجتماعًا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومجلس الأمناء والأباء، بحضور الدكتور خالد خلف، وكيل المديرية، والمهندس عوض محمد عوض، رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بالمحافظة.

ناقش الاجتماع تفعيل القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017، كما تم استعراض ما تم من إنجازات على مستوى الإدارات التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول، وتعزيز قصص النجاح والعمل على تعميمها وتدعيمها.

كما تم مناقشة التعليمات الخاصة بالاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل إدارة على حدة، والتأكيد على عمل غرف العمليات لأعمال الامتحانات بالإدارات التعليمية وتحديد مهام الموجه المقيم والتأكيد علي وصول أوراق الإجابة وتصوير الامتحانات.

وأكد سويلم تكليف الموجهين العموم والأوائل بعمل الاختبارات وتقسيم الإدارات التعليمية إلى قطاعات مع مراعاة البعد عن الأجزاء المحذوفة والأمور السياسية والدينية.

وأضاف سويلم أن كل مدير إدارة مسئول مسئولية تامة عن إدارته في التأكيد على انتهاء المناهج الدراسية وأعمال الامتحانات.

وأكد سويلم العمل بروح الفريق الواحد ومتابعة الأحداث باستمرار، للوصول لأفضل النتائج.

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