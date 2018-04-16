ندوتان عن التطعيمات وصحة المرأة بـ"صحة بني سويف"

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، عقد ندوتين لإدارة الثقافة الصحية بالمديرية، بقيادة الدكتورة سلوى إبراهيم، على مدار يومين، مع المثقفين والمثقفات الصحيات.

حاضر بالندوة الأولى، التي كانت بعنوان "التطعيمات ومرض السكر"، الدكتورة سلوى إبراهيم، مدير إدارة الثقافة الصحية، والدكتور هشام عبد النبي، استشاري الباطنة بمستشفى ناصر المركزي.

حاضر بالندوة الثانية، بعنوان "دليل صحة المرأة"، الدكتورة حنان عبد الفتاح، مدير ادارة الإعلام والتربية السكانية، والدكتورة منى حمد، برعاية طفل المرماح.