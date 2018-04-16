فرنسا ترصد 50 مليون يورو لدعم مشاريع إنسانية في سوريا

أعلن مصدر في الرئاسة الفرنسية، مساء الاثنين، أن باريس رصدت 50 مليون يورو لتمويل مشاريع إنسانية جديدة في سوريا ستتولى تنفيذهما حوالى 20 منظمة غير حكومية تعمل على الاراضي السورية.

وأوضح المصدر، لوكالة فرانس برس أن الاتفاق على هذا المبلغ تم خلال اجتماع عقد في قصر الإليزيه عصر الاثنين بين الرئيس إيمانويل ماكرون، وممثلين عن هذه المنظمات غير الحكومية.

وقال المصدر "إزاء الوضع الانساني الحرج قرر الرئيس تنفيذ برنامج إنساني طارئ بقيمة 50 مليون يورو"، مشيرا الى ان "المباحثات التي اجريت اليوم هدفت الى تحديد الاحتياجات مع المنظمات غير الحكومية العاملة على الارض".

وأضاف انه سيعهد الى هذه المنظمات تقديم مشاريع حسيّة، ولا سيما في محافظة إدلب، حيث تقدّر الأمم المتحدة عدد النازحين بحوالى 1,2 مليون سوري، وكذلك أيضا في الغوطة والمناطق الواقعة في شمال غرب البلاد والتي تم تحريرها مؤخرا من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

ولفت المصدر الى أنه "يجب النظر الى ما يمكننا فعله على الارض، سيتم صرف الاموال لكل برنامج على حدة، ولكل منطقة على حدة، تبعاً لما ستقدّمه المنظمات غير الحكومية".

وأضاف انه "يجب ان يكون هذا عملا تشارك فيه قطاعات متعددة ويمتاز بمرونة كبيرة لكي يتأقلم مع الميدان".

ومن بين المنظمات غير الحكومية التي شاركت في اجتماع الاليزيه "أكتيد" و"سوليداريتيه انترناسيونال" و"اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية السورية" و"أطباء العالم" و"كير" وهانديكاب انترناشونال" و"الصليب الأحمر الفرنسي" و"العمل ضد الجوع" و"الإسعاف الأولي الدولية" و"هيئة الإغاثة الكاثوليكية" و"منظمة فرسان مالطا".

وبحسب المصدر فقد أطلع ممثلو هذه المنظمات الرئيس الفرنسي على الوضع الميداني في سوريا.

وتفيد تقديرات الامم المتحدة بأن 13 مليون سوري، بينهم ستة ملايين طفل، يحتاجون الى مساعدة انسانية.

وبحسب الامم المتحدة أيضا فقد نزح منذ 9 مارس ما لا يقل عن 156 ألف شخص من الغوطة الشرقية التي استعادتها قوات النظام من أيدي الفصائل المعارضة التي سيطرت عليها لسنوات عديدة.