تحرير 407 قضايا تموينية خلال شهر في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، تحرير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن بني سويف 407 قضايا تموينية متنوعة، خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت المحافظة أن القضايا تنوعت بين 92 قضية عدم حمل شهادة صحية، و87 قضية عدم الإعلان عن قائمة بالأسعار، 65 إدارة منشأة دون ترخيص، 13 قضية عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، 16 قضية ضد مستودعات أغلقت في غير مواعيد العمل الرسمية، 19 قضية بيع بأزيد من السعر المقرر، 7 قضايا بيع وتجميع دقيق بلدي مدعم، 7 قضايا عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، 15 قضية إقامة أكازيون دون ترخيض، 5 قضايا تجميع ألبان مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تضمنت القضايا تحرير 12 قضية عدم تغطية اللحوم بالشاش، و19 قضية إنتاج خبز دون ناقص الوزن، 15 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و7 قضايا عدم الإعلان عن قانون حماية المستهلك.