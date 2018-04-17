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الوطن

"التعليم" عن توزيع "تابلت" على الطلاب: "خايفين ينزلوا عليه ألعاب"

اليوم AM 12:35
كتب: محمود البدوي
"التعليم" عن توزيع "تابلت" على الطلاب: "خايفين ينزلوا عليه ألعاب"

طارق شوقي

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الحكومة ستتحمل سعر "التابلت" الخاص بالطلاب الذي سيبدأ به طلاب رياض الأطفال، ولن يتكلف ولي الأمر التابلت أو سعر خدمة الإنترنت.

وأضاف "خيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مع الإعلامي محمد الباز، أن هناك تخوف من قيام الطلاب بتحميل ألعاب على التابلت أو استخدامه في السوشيال ميديا، مؤكدًا أن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم يقوم بزيارات عديدة سواء لكوريا أو عدة دول من أجل عدم اختراق نظام التابلت واقتصار استخدامه على التعليم فقط.

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