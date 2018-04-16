الأزهر: لا نية لدمج التعليم الأزهري والعام

قال الدكتور عباس شومان وكيل شيخ الأزهر، إنه لا دمج للتعليم الأزهري وأن الحديث حول هذا الأمر عار تمام من الصحة.

وقال شومان في بيان: بعد نشر تصريح منسوب إلى وزير التربية والتعليم بخصوص دمج التعليم العام والأزهري، تواصلنا بوزير التربية والتعليم للاستفسار عن صحة التصريح من عدمه، وذلك لاستجلاء حقيقة الأمر، فنفى التحدث عن دمج التعليمين، وإنما تحدث عن تصميم نظام جديد لرياض الأطفال بالتنسيق مع الأزهر، ولذا فالمرجو من الأزاهرة المنزعجين والصحفيين الذي كثرت اتصالاتهم فهم التصريح كما وضحه الوزير.

وأضاف البيان: "نهيب بالجميع عدم خلق حالة من الجدل الأجوف الذي لا يحتمله الوقت ولا يصب في مصلحة الوطن، وبين الأزهر والتربية والتعليم تعاون وتنسيق دائم لمصلحة التعليم في مصرنا، والتعليم الأزهري بخصوصيته هو تعليم مصري يقف جنبا إلى جنب مع التعليم العام المصري ليشكلا تنوعا لا مثيل له في بلد آخر في العالم وليس في المساس بأحدهما إلا في مجال التطوير والتحديث مصلحة لأحد، وهو ما نعمل عليه في الأزهر والتربية والتعليم معا".