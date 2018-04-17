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الوطن

وزير الأوقاف عن إساءته لطالب ماجستير: "رسالته مستفزة وتهدد الوطن"

منذ 38 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير الأوقاف عن إساءته لطالب ماجستير: "رسالته مستفزة وتهدد الوطن"

وزير الأوقاف

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على واقعة انفعاله على طالب أثناء مناقشة رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق ووصف الطالب بالجاهل، موضحًا أنه لم يقصد الإساءة للطالب، ولكن مضمون رسالة الماجستير استفزته بسبب احتوائها على فقرات تحمل افكارًا تهدد الوطن.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم"، أن بعض المصطلحات في الرسالة سببت له توتر شديد لأنها تُهدد الوطن وتحمل مفاهيم مغلوطة، مؤكدًا أن حماية الوطن شيء راسخ في قلوب ووجدان الشعب المصري بالكامل.

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