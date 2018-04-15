وزير الأوقاف يصف رسالة باحث جامعي بالزقازيق بالجهل.. ويطالب بالتحقيق

انتقد الدكتور محمد جمعة، وزير الأوقاف، رسالة ماجستير أثناء مناقشتها لأحد الباحثين بجامعة الزقازيق، مشيرًا إلى أنها تضمنت معلومات خاطئة ووصفها بـ"الجهل".

وطالب وزير الأوقاف الدكتور خالد عبد الباري، رئيس الجامعة، بفتح تحقيق وتعديل قواعد قبول الرسائل العلمية، ومضى قائلا: "أنه لا يمكن أن يقبل رسالة بها هذ الغباء والجهل"، مشيرًا إلى أن الدفاع عن الباطل باطل.

وأشار إلى تضمن الرسالة عبارة "أن لباس الوطن للدين بمثابة الكفن"، متابعًا: أن هذه العبارة بسياقها غير المفهوم لا تخدم الدعوة وأنه إذا أراد شخص خدمة الاستعمار و"الإخوان" والجماعات المتطرفة وداعش لن يقول أكثر من ذلك.

وشدد على تأجيل مناقشة الرسالة لتصحيح ما بها من أخطاء وهو ما استجابت له اللجنة المشرفة على الرسالة والتي أعلنت تأييدها للوزير.