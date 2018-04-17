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الوطن

وزير الأوقاف: لم أقصد الإساءة لطالب الماجستير بلفظ "جاهل".. ده ابننا

منذ 23 دقيقة
كتب: محمود البدوي
وزير الأوقاف: لم أقصد الإساءة لطالب الماجستير بلفظ "جاهل".. ده ابننا

محمد مختار جمعة

علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على واقعة انفعاله على طالب أثناء مناقشة رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق ووصف الطالب بالجاهل، موضحًا أن هدفه الأسمى هو الإيضاح وليس العقاب، وتقديم جرس إنذار للباحثين، حيث إن ثقافة الطالب لم تؤهله للنضج والفهم ولم يقصد ارتكاب هذه الأخطاء الموجودة بالرسالة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم": "الطالب ابننا وله علينا حق، واتصلت بيه بنفسي وقلت له إنت ليك علينا حق، وهعلمك الصح ولم أقصد الإساءة لشخصك إطلاقًا ولكنني ضد من يتبنى هذا الفكر".

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