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الوطن

مقتل أربعة شرطيين في هجوم شنه مسلحون بوسط نيجيريا

اليوم AM 05:10
كتب: أ ف ب
مقتل أربعة شرطيين في هجوم شنه مسلحون بوسط نيجيريا

بوكو حرام

أعلنت الشرطة النيجيرية مقتل أربعة من عناصرها في هجوم شنه مسلحون في ولاية بينو في وسط البلاد، حيث أسفر نزاع على الأراضي وحقوق الرعي بين رعاة للمواشي من البدو ومزارعين من الحضر عن سقوط مئات القتلى منذ يناير.

وقال المتحدث باسم الشرطة موسى يامو في بيان، إن "قيادة شرطة ولاية بينو يؤسفها أن تعلن أن عناصرها تعرضوا لهجوم شنه متمردون في انييبي" مساء الأحد قرابة الساعة السادسة عصرا.

وأضاف "للأسف فإن الشرطة تعلن بكل أسى مقتل أربعة من عناصرها".

وشدد المتحدث على أن "الشرطة استقدمت تعزيزات، بما في ذلك إسناد جوي، لتعقب عصابة القتلة"، متوعدا إياهم بأنهم "سيتم القبض عليهم مع أسلحتهم المدمرة وسيواجهون غضبة القانون".

من جهة ثانية، صد عناصر من الوحدات الخاصة في الجيش النيجيري هجوما استهدف قرية يوغبو في منطقة غوما في هذه الولاية وقتلوا أربعة من المهاجمين".

وبحسب شاهد عيان فإن المهاجمين "تراوح عددهم بين 20 و30 مسلحا وكان بعضهم يرتدي ملابس عسكرية وراحوا يطلقون النار ويحرقون المنازل لكن السكان رأوهم قادمين من بعيد فتمكنوا من أن يلوذوا بالفرار قبل وصولهم".

وتأتي هذه المواجهات الدموية في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس محمد بخاري انتقادات شديدة لعدم تمكنه من وضع حد لدوامة العنف المستمرة بين المزارعين الحضر والرعاة البدو والتي حصدت في 2016 أكثر من 2500 قتيل بحسب "مجموعة الأزمات الدولية".

وتمثل هذه الصدامات الدموية مشكلة أمنية جديدة للحكومة، تضاف إلى الاعتداءات التي تشنها حركة بوكو حرام في الشمال والهجمات التي يشنها مسلحو دلتا النيجر في الجنوب.

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