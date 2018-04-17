الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على الوجه البحري.. والقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد، وإن ظل معتدل على السواحل الشمالية نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ36 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 20 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: