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الوطن

اليوم.. "الري" تنظم احتفالا باليوم العالمي للمياه في القناطر الخيرية

منذ 45 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
اليوم.. "الري" تنظم احتفالا باليوم العالمي للمياه في القناطر الخيرية

وزير الرى

تنظم وزارة الموارد المائية والري، اليوم، بالقناطر الخيرية، احتفالية قومية للمياه تحت شعار "هنحافظ عليها"، على هامش احتفال دول العالم باليوم العالمي للمياه، وذلك بمشاركة العديد من الجهات والوزارات المعنية في الدولة وفي مقدمتها الري والزراعة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والآثار، والسياحة والأوقاف والبيئة والنقل والإسكان، والسادة محافظي الجيزة والقاهرة والقليوبية، ونخبة من العلماء ورجال الدين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائي.

تبدأ فعاليات برنامج الاحتفال بكلمة تعريف بأهمية اليوم العالمي للمياه، يعقبها أنشودة في حب مصر يقدمها بعض من ذوي القدرات الخاصة، إضافة إلى عروض فنية من الكورال الشعبي والأناشيد الوطنية الهادفة إلى غرس الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، ولاسيما الأطفال والنشئ بأهمية الحفاظ على قطرة المياه وترشيد استخداماتها، إلى جانب عرض فيديو موجز لفقرة "المحاور الصغير"، وحصاد ملتقى سلسبيل الثاني للرسم الإبداعي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع فناني مصر التشكيلين، وبعض التنويهات تحت شعار "سفير الترشيد" حول أفضل الممارسات في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

كما تشهد فعاليات الحفل، انعقاد مؤتمر صحفي بمشاركة الوفود الإعلامية والصحفية والفنية والأدبية، إلى جانب تكريم العديد من الكفاءات المتميزة داخل وخارج الوزارة من العاملين والفنيين والإعلاميين والفنانين.

وتختتم الاحتفالية فعالياتها بجولة للدكتور محمد عبدالعاطي والوزراء والوفود المشاركة في رحاب معرض ملتقى سلسبيل، والذي شارك فيه أكثر من 24 فنانا رفيع المستوى برئاسة الفنان أحمد عبدالجواد مؤسس عام الملتقى.

ويذكر أن اليوم العالمي للمياه يأتي في عامه الخامس والعشرين 2018 بعنوان "الطبيعة من أجل المياه"، في محاولة لاستكشاف كيفية ترويض "الطبيعة" في التصدي لتحديات المياه.

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