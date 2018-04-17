"أمن سوهاج" يضبط 31 قطعة سلاح و127 مطلوبا في أحكام قضائية

نفذت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، حملة مكبرة، قادها اللواء جمال عبدالعال، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء صلاح الشاهد مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، واللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالمديرية وقوات الأمن المركزي، استهدفت بؤر تجار السلاح والمخدرات بقرى "جزيرة طما– دائرة مركز طما- الصوامعة شرق– دائرة مركز أخميم- الكتكاتة– دائرة مركز ساقلتة- الشيخ إمبادر- البلابيش قبلي- دائرة مركز دار السلام".

وتمكنت الحملة من ضبط 31 قطعة سلاح، عبارة عن 15 بندقية آلي، و7 بنادق خرطوش، و11 فردا محلي الصنع، و688 طلقة و127 مطلوبا في أحكام قضائية، وضبط عنصرين خطرين.

وضبطت الأجهزة 10 قطع سلاح بدائرة مركز طما، و6 قطع سلاح في دائرة مركز أخميم وورشة لتصنيع الأسلحة، وفي دائرة مركز ساقلتة تم ضبط 8 قطع سلاح، وفي دائرة مركز دار السلام تم ضبط 7 قطع سلاح، وتم ضبط عنصرين خطرين هما "سعودي ا. ا. م." مقيم البلابيش قبلي مركز دار السلام والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فـي 6 أحكام جنائية، و"عاطف ع. ح." مقيم البلابيش قبلي، مركز دار السلام والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فـي حكم جنائي.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، ضبطت القوات 127 محكوما عليهم، بإجمالي 250 حكما، وفي مجال تنفيذ قرارات الإزالة تم تنفيذ 34 قرار إزالة تضمنت "9 قرارات بقرية الصوامعة شرق، مركز أخميم، و25 قرار بقرية جزيرة طما، مركز طما".