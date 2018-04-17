"تطوير العشوائيات": صرف 98% من التعويضات لأهالي "مثلث ماسبيرو"

أعلن المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، الانتهاء من صرف 98% من التعويضات لأهالي منطقة مثلث ماسبيرو، ويتبقى 2% جاري العمل عليها.

وقال صديق، إن 98% من الأهالي في مثلث ماسبيرو، ممن نقلوا إلى الأسمرات وأكتوبر حصلوا على التعويض، ويتبقى 2%، مضيفا أنه انتهي من 82% من تعويضاتالمحال التجارية والمخازن.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج صباح دريم، إنه لم تظهر أي صورة للعمل بالمنطقة حاليا على أرض الواقع بسبب المخالفات، مؤكدا أنه جاري العمل على رفع المخالفات كافة، ما سيساهم في إظهار المنطقة بصورتها الصحيحة.